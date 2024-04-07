В Англии фанаты перепели песню Уитни Хьюстон в честь игрока сборной Украины: видео
В субботу, 6 апреля, состоялись очередные матчи Английской Премьер-лиги. В одном из них Лутон на своем поле принимал Борнмут.
Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Уже традиционно в основном составе "вишен" вышел Илья Забарный и провел полный поединок, пишет 24 Канал.
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Проявление любви к украинскому защитнику
Это был не лучший поединок в исполнении украинца. Лутон забил решающий гол из-под Забарного, а статистические порталы оценили его игру достаточно низкими баллами.
Несмотря на это, любовь болельщиков Борнмута к украинскому футболисту не стала меньше. Во время второго тайма фанатский сектор "вишен" посвятил нашему земляку песню, изменив слова хита легендарной Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody":
О, я хочу танцевать с Забарным
Я хочу почувствовать тепло с Забарным
Да, я хочу танцевать с Забарным
С Забарным, который меня любит.
Украинский футболист был поражен и растроган услышанным и поблагодарил болельщиков аплодисментами.
Смотрите видео с реакцией Забарного на исполнение песни о нем
Отметим, что в сезоне-2023/2024 Илья Забарный сыграл за Борнмут 36 матчей во всех турнирах (не пропустил ни одной минуты игрового времени в АПЛ), в которых забил 1 мяч.Справка. Следующий поединок "вишни" проведут 13 апреля в 19:30 против Манчестер Юнайтед. Сейчас Борнмут занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ.