Фанаты болгарского клуба вывесили сине-желтое знамя на трибунах в знак поддержки Украины

Левски одержал волевую домашнюю победу над Локомотивом в 20-м туре чемпионата Болгарии. На трибунах местного стадиона развевался сине-желтый флаг.

Поддержали украинцев

В преддверии поединка болельщики софиевского клуба прошлись маршем к стадиону, где должен был состояться матч. Несколько тысяч фанатов приняли участие в такой акции.

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Во время шествия были фейеры, дымовые шашки. Все выглядело зрелищно. А вот на трибунах болгарские фанаты развернули сине-желтое знамя. Болельщики решили поддержать Украину в непростые для нее времена.

Марш ультраса Левски / Фото из фейсбука Синяя Варна

Футболисты Левски порадовали своих фанатов домашней победой со счётом 2:1. Отметим, что соперник уже с 20-й минуты играл в меньшинстве после удаления Мартина Паскалева. Левски после победы с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице болгарского чемпионата.

Напомним, что до этого фанаты английского Ливерпуля вывесили украинское знамя на "Энфилде" в знак поддержки украинцев.