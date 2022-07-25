Это противоречит всему, – фанаты Атлетико устроили интернет-войну по трансферу Роналду

Звездный форвард Криштиану Роналду собирается покинуть Манчестер Юнайтед. Говорят, что футболист планирует перейти к принципиальному сопернику Реала – Атлетико.

Болельщики выступают против трансфера Роналду в Атлетико

Португалец намерен покинуть МЮ, поскольку он хочет играть в Лиге чемпионов. Отмечают, что топовые клубы уже отказались от трансфера Роналду, потому что желает получать 475 000 фунтов стерлингов в неделю.

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The Times сообщало, что Атлетико рассматривает возможность подписания Роналду, однако важным препятствием для трансфера является финансовый вопрос.

Чтобы устранить эту проблему, Атлетико готов продать форварда Антуана Гризманна и уже предлагал игроку ПСЖ, но парижский клуб отказался от сделки.

Однако болельщики мадридского клуба не желают видеть звездного футболиста в составе Атлетико. В соцсетях они используют хештег "Contra CR7" (против Роналду – 24 канала).

Реакция болельщиков Атлетико

"Если Роналду придет в Атлетико, я отменю свои две подписки", – написал один из болельщиков.

"Одна мысль о том, что такой человек носит футболку Атлетико, вызывает у меня тревогу. Это противоречит всему, что значит быть в клубе", – заявил еще один поклонник.

"Он в упадке и не гарантирует вам титулов. Он эгоцентрик, он думает только о своих цифрах", – подчеркнул болельщик.

Другой добавляет: "Все просто. Если у Атлетико все еще есть свои ценности, он не будет пытаться подписать CR7, который представляет противоположность ценностям клуба. Если клуб это сделает, то потеряет свою идентичность, которой почти 120 лет".

Карьера португальца в МЮ