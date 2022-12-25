"Чувак, просто убирайся": разъяренные фанаты Аль-Айна требуют отставки Реброва

Аль-Айн 24 декабря встречался с Аль-Васлом в 12-м туре О-лиги ОАЭ. Команда Сергея Реброва неожиданно расписала домашнюю мировую.

Хозяевам удалось забить быстрый гол в ворота соперника. Мячом отличился Лаба. На это взятие ворот Аль-Васла ответил голом к концу первого тайма от де Лимы. Поединок так и закончился ничьей 1:1.

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Ничья не удовлетворила возмущенных фанатов

Андрей Ярмоленко появился на поле на 72-й минуте матча и не смог привести свою команду к победе на глазах родных болельщиков. Украинец вышел вместо Джонатаса Сантоса.

Аль-Айн не может победить уже в течение четырех последних матчей. Что очень огорчает болельщиков команды.

Разъяренные фанаты обвинили во всем главного тренера Аль-Айна Сергея Реброва. Недовольные готовы даже купить украинскому наставнику билет на дом из ОАЭ. Только чтобы тот покинул тренерский мостик их команды.

Реакция болельщиков Аль-Айна после ничьей 1:1:

"Я готов купить Реброву билет на ближайший самолет"

"Пусть Аллах отнимет от нас этого тренера в другую команду"

"Чувак, просто убирайся"

Интересно, что в прошлом сезоне-2021/2022 эти же болельщики пели оды Реброву, приведшему Аль-Айн к чемпионству.

По состоянию на 12 туров Аль-Айн занимает необычную для него 7-ю позицию, имея в своем активе 19 очков.

Главное о карьере Сергея Реброва в Аль-Айне

Украинский наставник возглавил Аль-Айн 6 июня 2021, подписав контракт до конца июня 2023 года.

Во главе команд уже провел 46 матчей.

В текущем сезоне-2022/2023 Аль-Айн под руководством Реброва провел 13 поединков, в которых одержал 5 побед при 3 поражениях. Еще 5 матчей закончились мировыми.

48-летний тренер из Украины привел команду из ОАЭ в два трофея.

При его работе привел в команду капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Напомним, что Сергея Реброва активно сватают в сборную Украины. Вроде бы 48-летний специалист может сменить в тренерском кресле Александра Петракова.