Неприкосновенный: охранник Месси поймал навязчивого фаната, выбежавшего во время матча – видео

Интер Майами одержал очередную победу во главе с Лионелем Месси. Новый клуб аргентинца победил на выезде Лос-Анджелес в очередном туре МЧС.

Кроме голов в матче был интересный эпизод с болельщиком. На 73-й минуте матча на поле сквозь стюарды прорвался один из фанатов. Похоже, это был персональный болельщик Лионеля Месси, ведь парень сразу побежал к главной звезде в составах обоих коллективов, пишет 24 Канал.

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Надежная охрана Лео

Этот забег был почти успешен для фаната аргентинца, если бы в последнюю секунду охранник футболиста Яссин Чеуко не поймал его. Он буквально выдрал болельщика от Лионеля, который уже хотел обнять звездного игрока Интер Майами.

Отметим, скорость личного охранника Лео, похоже, включившего режим Усейна Болта и опередившего стюардов.

Охранник Месси поймал выбежавшего на поле к Лео фана: смотрите видео

Интересно, что Лео для личной охраны выбрал не любого, а бывшего "морского котика", служившего в Афганистане и Ираке. Также Яссин имеет невероятную физическую форму, ведь занимается смешанными единоборствами, фотографиями и видео которых делится в своих соцсетях.

Чеуко всегда рядом с Месси. Даже во время футбольных матчей охранник присутствует у линии поля и реагирует на каждый эпизод болельщиков в сторону аргентинца. Также он всегда за спиной у Лионеля вне футбольного поля. Он даже не дает потрогать звездного футболиста, когда Лео соглашается делать фото с фанами.

Телохранитель радуется успехам Месси и его семьи в моменты триумфов на поле, но в то же время бережет Лео от опасности.