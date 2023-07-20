Свободу защитникам "Азовстали": фанат Шахтера с позывным "Мюнхен" больше года находится в плену

Журналист и военный Виталий Овчаренко рассказал о судьбе воина, который уже больше года находится в неволе и был свидетелем ада, который устроили россияне в Мариуполе и Еленовке. Он призвал предоставить огласку делу заключения бойца "Азова" с позывным "Мюнхен".

Мы долго молчали, боясь навредить. Но время идет, и ничего не меняется. Саша "Мюнхен" – боец полка "Азов" родом из оккупированного Донбасса, медик, защитник Мариуполя и представитель ультрас донецкого Шахтера – больше года в плену. Пройдя ад городских боев в Мариуполе, пройдя "Азовсталь", Еленовку и донецкий СИЗО, все еще остается без воли,

– говорится в сообщении.

Журналист отмечает, что также на затягивание обмена влияет то, что защитник является уроженцем Донбасса, а это всегда является дополнительным фактором, не позволяющим обменивать бойцов. Ведь, по мнению окупантов, жители этого региона не имеют права быть проукраинскими.

"Обременительные обстоятельства – рожденный на Донбассе, ультрас донецкого Шахтера, патриот Украины. Сейчас он в плену! И его не хотят отдавать. Такова судьба нас, коренных жителей Донбасса, которые не изменили Украине, став на ее защиту с оружием в руках, Мы должны сделать так, чтобы его позывной был у всех на устах – возможно это даст хоть какое-то продвижение для его скорейшего возвращения домой! Свободу всем верным сынам Украины! Свободу "Мюнхену"!" – написал Овчаренко.

. Многие воины полка "Азов" остаются в плену русских окупантов. Украина делает все возможное, чтобы вернуть их домой, но пока с этим возникают большие сложности. Из приятных новостей – возвращение на родную землю командиров полка

Верим, что совсем скоро все наши защитники и защитницы, которые сейчас находятся в неволе, снова окажутся дома, а Украина обязательно победит.