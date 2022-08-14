Болельщик назвал российского теннисиста медведева лузером: видео словесной перепалки
российский теннисист даниил медведев не смог пробиться в 1/8 финала турнира в Монреале. Его обидчиком стал австралиец Ник Кирес.
Вызывающий ответ россиянина
Первая ракетка мира покинула турнир в Канаде. Хотя на старте 1/16 финала даниил медведев взял первую партию во встрече с Ником Киресом – 7:6, сообщает 24 канал.
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В двух следующих партиях австралийский теннисист отдал сопернику шесть гейма, сравнял счет по сетам и повел в счете – 4:6 и 2:6.
Киресс направился в 1/8 финала в Мореале, где 15 августа сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокина.
После проигрыша настроение у российского теннисиста было не лучшим. Когда тот направлялся в подтрибунном помещении, один из фанатов назвал медведева лузером. Даниил услышал обиду в свою сторону и вернулся к болельщику, чтобы разобраться с парнем.
До потасовки дело не дошло, ведь рядом были правоохранительные органы. медведев ответил парню, чтобы тот включил мозги и ушел.
Видео словесной перепалки фаната с медведевым
Ранее медведев убрал из своего инстаграмма русский флаг. После чего заявил, что расстроен тем, что происходит в Украине, но не осудил агрессию своей родной страны.
- российский теннисист продолжает лидировать рейтинг ATP. В 2022 году завоевал один трофей, одержал 31 победу при 10 поражениях.
- Заработал более 2,6 миллионов долларов призовых.