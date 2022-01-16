Фанат бросил палкой в голову игрока соперника: матч Кубка Испании сорван

Бетис в 1/8 финала Кубка Испании принимал Севилью. Матч был прерван из-за скандального поведения фанатов хозяев.

Беспорядок на трибунах в Испании

Первыми нули на табло размочили гости благодаря голу экс-игрока Металлиста Папу Гомесу. Еще до перерыва футболисты Бетиса сравнили цифры на табло. Голом отличился Кабиль Фекир.

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Когда француз побежал радоваться взятию ворот, произошел скандальный момент. Один из фанатов хозяев швырнул палкой на футбольное поле и попал прямо в голову игрока Севильи Жоана Жордана.

Главный арбитр встречи Де Бургос Бенгоечеа был как раз на месте инцидента и дал свисток об остановке игры. Судья указал командам немедленно покинуть поле, а пострадавший ушел с газона только с помощью медиков.



Фанаты бросили палку в игрока на поле / Скриншот

Вскоре на официальной странице Кубка Короля в твиттере появилось сообщение о прерванном поединке. В заявлении шла речь о том, что матч не будет доигран 15 января.

На момент остановки счет во встрече был 1:1.