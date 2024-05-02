"Склоняюсь к Усику": британский нокаутер объяснил, почему Фьюри может потерпеть первое поражение

Фабио Уордли поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Британский проспект супертяжелого веса считает, что Усик должен победить, поскольку имеет преимущество в менталитете.

Уже совсем скоро в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Фабио Уордли о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился британский проспект супертяжелого веса Фабио Уордли. По его словам, Усик должен победить, поскольку имеет лучшие боксерские навыки.

"Я всегда буду поддерживать британца и конечно же хочу, чтобы Фьюри победил, но все же склоняюсь на сторону Усика. Я думаю, что менталитет играет огромную роль в боксе.

Фьюри многого достиг и очень долго находился в центре внимания. Он мне очень нравится. Замечательный парень", – сказал Фабио Уордли

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.