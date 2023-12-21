Клуб УПЛ останется без тренера: легендарного защитника зовет Маркевич

В скором времени в одном из клубов УПЛ произойдут тренерские перемены. Речь идет об Александрии и ассистенте главного тренера Владимире Езерском.

47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с Александрией. Поэтому Руслану Ротаню придется искать нового помощника.

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Ротань останется без помощника

Долго без команды Владимир Езерский не пробудет. Специалист может вернуться в родной Львов, куда его приглашает легендарный тренер Карпат Мирон Маркевич. Наставник предложил Езерскому войти в его тренерский штаб.

Уж будто даже согласованы все детали будущего сотрудничества.

Отметим, что Маркевич уже работал с Езерским в одной технической зоне. Оба специалиста работали бок о бок в том историческом Днепре, который играл в финале Лиги Европы (с 26 мая 2014-го по конец июня 2016-го).

Похоже, Езерский готов помочь лидеру группы "А" Первой лиги Украины повыситься в классе и уже в новом сезоне выступать в УПЛ.

Александрия же после первой части сезона-2023/2024 занимает 11-е место, набрав 16 баллов.

Что известно о тренерском опыте Владимира Езерского