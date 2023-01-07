Страны Европы будут бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если там будет Россия

Российская Федерация продолжает террор против Украины. Поэтому голоса желающих вернуть спортсменов государства-агрессора в олимпийские соревнования выглядят неуместными.

Российское руководство всегда использовало спорт как инструмент своей преступной пропаганды. Доказательством этого служит участие российских атлетов в различных акциях власти, откровенно поддерживающих агрессию против Украины.

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Поэтому подавляющее большинство европейских стран выступает против допуска россиян к Олимпиаде-2024. Они готовы пойти на крайние меры, даже на бойкот ОИ.

Путин одержим спортивным триумфом

Бывший член норвежского МОК и организатор Олимпиады-1994 в Лиллехаммере Герхард Гейберг рассказал "голубям мира", почему европейские страны решили бойкотировать Париж-2024.

"Разрабатывать план приемлемых условий для включения российских спортсменов слишком рано, поскольку союзники Украины, как и вся Европа, вполне оправданы в своей обеспокоенности.

Нужно больше информации о Путине и его военачальниках, которые все еще очень агрессивны. Лидерам Олимпийского совета Азии еще слишком рано изучать возможные пути для российской интеграции.

Да, соседи Украины вполне могут пойти на бойкот. Западу не стоит решаться идти в этом ложном направлении.

Путин одержим спортивным триумфом. Исключение России из Олимпиады-2024 может вынудить его приложить руку к завершению безудержного терроризма", – заявил Гейберг.

Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. При этом он подчеркнул, что такой же позиции придерживается президент Франции Эммануэль Макрон. Они считают, что спортсменов из России и Беларуси, не имеющих отношения к зверствам в Украине, можно допустить к ОИ.

После Первой мировой войны Германия и Австрия были отстранены от участия в Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году, а после Второй мировой войны Германия и Япония были недопущены к Играм в Лондоне в 1948 году.