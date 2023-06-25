Европейские игры-2023: когда выступят украинцы в 5-й соревновательный день 25 июня

В польском Кракове продолжаются Европейские игры-2023. В воскресенье, 25 июня, украинские спортсмены будут соревноваться в 12 видах спорта.

На счету украинских атлетов уже 18 наград разного достоинства завоеванных на Европейских играх-2023 года. В 5-й соревновательный день болельщиков ожидает насыщенная программа, в которой будут разыграны 33 медали, пишет 24 Канал.

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Медальные надежды Украины

25 июня украинские спортсмены будут соревноваться в 12 видах спорта. Впервые представители Украины примут участие в соревнованиях по фехтованию, современному пятиборью, а также тайскому боксу.

Наши атлеты будут бороться за медали в стрельбе из лука, скалолазании, прыжках в воду, фехтовании, велоспорте, стрельбе, артистическом плавании, тхэквондо. Особые надежды связаны с выступлениями стрелка Елены Костевич, прыгунами в воду Кириллом Болюхом и Алексеем Середой, фехтовальщиками Юрием Цапом и Андреем Ягодкой, лучниками Анастасией Павловой и Иваном Кожокарем. Будем болеть за чемпиона мира-2021 по боксу Юрия Захареева, который выступит в 1/16 финала соревнований.

Расписание выступлений украинцев на Европейских играх (25 июня)

10 часов. Стендовая стрельба: Николай Мильчев (круглый стенд, второй раунд квалификации)

10 часов. Стендовая стрельба: Ирина Маловичко, Виктория Науменко (круглый стенд, второй раунд квалификации)

10:00–12:20. Фехтование: Алина Полозюк, Дарья Миронюк, Кристина Петрова, Ольга Сопит (одиночный турнир, рапира, первые раунды)

10:15. Пулевая стрельба: Анастасия Немец, Елена Костевич (пистолет, 25 метров, квалификация)

10:15. Шаровая стрельба: Сергей Кулиш, Олег Царьков (винтовка, 50 метров, квалификация)

10:24 – 13:12. Тхековондо: Константин Костеневич (80 кг, 1/8 финала)

10:50. Стрельба из лука: Анастасия Павлова, Иван Кожокарь (микст, олимпийский лук, четвертьфинал)

11:00. Артистическое плавание: сборная Украины (команда, случайная программа, финал)

11:00. Прыжки в воду: Анна Письменская (3-метровый трамплин, квалификация)

11:00. Современное пятиборье: Юрий Ковальчук, Максим Агарушев, Александр Товкай, Павел Тимощенко (фехтование, квалификация)

11:00. Современное пятиборье: Ирина Хохлова, Ольга Клунникова, Валерия Пермыкина, Анастасия Чижова (фехтование, квалификация)

11:50. Настольный теннис: Саломея Братейко (одиночный турнир, 1/8 финала)

12:30. Велоспорт: Яна Беломоина, Ирина Попова, Ирина Слободян (маунтенбайк)

13:00. Пулевая стрельба: винтовка, 50 метров, финал

14:00. Бокс: Татьяна Коб (1/16 финала)

14:00–15:20. Фехтование: Василий Гумен, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка (одиночный турнир, сабля, первые раунды)

15:15. Велоспорт: Дмитрий Титаренко, Александр Коняев, Сергей Рисенко (маунтенбайк)

15:25. Тайский бокс: Владислав Никитась (60 кг, четвертьфинал)

15:25. Тайский бокс: Игорь Любченко (67 кг, четвертьфинал)

15:25. Тайский бокс: Анастасия Михайленко (51 кг, четвертьфинал)

15:25. Тайский бокс: Александр Ефименко (71 кг, четвертьфинал)

15:25. Тайский бокс: Егор Шкурихин (81 кг, четвертьфинал)

15:25. Тайский бокс: Олег Примачев (91 кг, четвертьфинал)

16:00. Прыжки в воду: Кирилл Болюх/Алексей Середа (10-метровая вышка, синхронные прыжки, финал)

16:35. Стрельба из лука: микст, олимпийский лук, финал

16:45. Стендовая стрельба: женщины, круглый стенд, финал

18:45. Стендовая стрельба: мужчины, круглый стенд, финал

20:00. Бокс: Юрий Захареев (1/16 финала)

20:00. Прыжки в воду: 3-метровый трамплин, финал

20:10. Фехтование: женщины, одиночный турнир, рапира, финал

20:50. Фехтование: мужчины, одиночный турнир, сабля, финал

21:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (боулдеринг, финал)

21:36. Тхэквондо: 80 кг, финал

. В медальном зачете Украина занимает третье место после Испании и Италии. На счету наших атлетов уже 18 наград: 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые.