Медальный шанс Лузан: когда выступят украинцы в 4-й день Европейских игр-2023

Европейские игры-2023 в самом разгаре. В субботу. 24 июня состоится четвертый соревновательный день с участием украинских спортсменов.

Уже традиционно украинские спортсмены будут радовать нас своими выступлениями в течение всего дня. Соревнования для нашей страны начнутся в стендовой стрельбе (Николай Мильчев, Ирина Маловичко и Виктория Науменко) и настольном теннисе (Соломия Братейко, Ярослав Жмуденко и Маргарита Песоцкая), соообщает 24 Канал.

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Насыщенная программа для Украины

Далее зрителей Европейских игр-2023 ждут соревнования по тхэквондо, где Украина будет представлена следующими исполнителями – Андрей Чумаченко и Владимир Быстров.

Финалы этих весовых категорий начнутся в 21:12 (63 килограмма) и 21:36 (68 килограммов).

Далее в соревнования вступят наши спортсмены по пулевой стрельбе:

10:15 – Квалификация командного турнира по пневматическому пистолету (10 метров) – Павел Коростилев, Олег Омельчук и Виктор Банькин.

12:45 - Финал командных соревнований по пневматическому пистолету (10 метров).

14:15 – Квалификация командного турнира по винтовке (10 метров) – Сергей Кулиш, Олег Царьков и Святослав Гудзий

16:00 – Квалификация командного турнира по стрельбе из винтовки на расстоянии 10 метров – Дарья Тихова, Виктория Сухорукова и Наталья Калныш.

17:15 – Финал мужских соревнований по стрельбе из винтовки на расстоянии 10 метров.

18:45 – Женский финал командного турнира по стрельбе из винтовки (10 метров).

В 11:00 начнется квалификация одиночного турнира по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина – Олег Колодий и Данило Коновалов. В случае прохода наших будем следить в 20.00 за финалом этой дисциплины.

Уже в 16:00 состоится финал микста по синхронным прыжкам в воду из 10-метровой вышки – Ксения Байло и Кирилл Болюх.

В 11.00 также стартует артистическое плавание (команда, акробатическая программа), где будет представлена и сборная Украины.

В 18:00 нас ждет финал дуэтов в произвольной программе, где за медали сразятся сестры Алексеи.

Еще один шанс для Лузана на медаль

В 13.20 состоится четвертьфинал олимпийского лука в мужских командах. Украина будет соперничать с испанцами. Финал соревнований состоится в 16.15.

В 15:50 стартует финал женской команды по олимпийскому луку.

В 18:00 Ольга Хомутовская сразится в 1/8 финала по блочному луку.

Перейдем к гребле, где Украина уже получила свои первые награды. В 13:48 стартует финал каноэ-одиночка на 500 метров, где борьбу за награды будет вести Людмила Лузан, получившая здесь уже две медали.

В 15:44 стартует финал микста с байдаркой-двойкой на 200 метров – Наталья Докиенко и Александр Зайцев.

Заканчивать программу гребли 4-го соревновательного дня финал микста из каноэ-двойки на 200 метров, где Украину будут представлять Валерия Терета и Виталий Вергелес (в 15:53).

Что касается бокса, то уж точно состоятся четыре поединка с участием украинцев. В 14:00 Анастасия Коовальчук проведет сражение в 1/16 финала весовой категории до 54 килограммов.

В 14:45 Марианна Басанец поразится на этой же стадии, но в весе до 67 килограммов. В 16.15 Александр Хижняк проведет поединок в 1/16 финала весовой категории до 80 килограммов.

Боксерскую программу ЕИ-2023 закончит в 20:45 Аркадий Карцан (1/16 финала, вес – 92 килограмма).

В скалолазании Украина тоже не останется без представительства. Евгения Казбекова в 15:30 пытается пройти полуфинальный старт в боулдеринге.