Одноклубник Забарного и звезда Ливерпуля: первая сборная обнародовала заявку на Евро-2024

Ровно месяц остается до старта чемпионата Европы-2024 по футболу. Сборная Венгрии первой из участников турнира обнародовала заявку.

Список игроков опубликовала Венгерская федерация футбола. Согласно новым правилам УЕФА, в составе команды Марко Росси 26 футболистов.

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Кто попал в заявку Венгрии

В Германию поедут девять представителей чемпионата Венгрии. Остальные игроки представляют зарубежные чемпионаты. Среди них хавбек Ливерпуля Доминик Собослаи, который в отборе на Евро забил четыре мяча, одноклубник Ильи Забарного по Борнмуту Милош Керкеш, капитан Лейпцига Вилли Орбан и многие другие известные футболисты.

Состав сборной Венгрии на ЧЕ-2024

Вратари: Дибус Денеш (Ференцварош), Петер Гулачи (Лейпциг, Германия), Петер Саппанош (Пакш)

Дибус Денеш (Ференцварош), Петер Гулачи (Лейпциг, Германия), Петер Саппанош (Пакш) Защитники: Ботонд Балог (Парма, Италия), Эндре Ботка (Ференцварош), Мартон Дардай (Герта, Германия), Аттила Фиола (Фехервар), Адам Ланг (Омония, Кипр), Вилли Орбан (Лейпциг, Германия), Аттила Салаи (Фрайбург, Германия)

Ботонд Балог (Парма, Италия), Эндре Ботка (Ференцварош), Мартон Дардай (Герта, Германия), Аттила Фиола (Фехервар), Адам Ланг (Омония, Кипр), Вилли Орбан (Лейпциг, Германия), Аттила Салаи (Фрайбург, Германия) Полузащитники: Болла Бендегуз (Серветт, Швейцария), Михай Ката (МТК), Милош Керкеш (Борнмут, Англия), Ласло Кляйнгайслер (Сплит, Хорватия), Адам Надь (Специя, Италия), Надь Жолт (Академия Пушкаша), Лоик Него (Гавр, Франция), Андраш Шафер (Унион, Германия), Каллум Стайлз (Сандерленд, Англия)

Болла Бендегуз (Серветт, Швейцария), Михай Ката (МТК), Милош Керкеш (Борнмут, Англия), Ласло Кляйнгайслер (Сплит, Хорватия), Адам Надь (Специя, Италия), Надь Жолт (Академия Пушкаша), Лоик Него (Гавр, Франция), Андраш Шафер (Унион, Германия), Каллум Стайлз (Сандерленд, Англия) Нападающие: Мартин Адам (Ульсан ХД, Республика Корея), Кевин Чобот (Уйпешт), Даниэль Газдаг (Филадельфия Юнион, США), Кристофер Хорват (Кечкемет), Роланд Шаллаи (Фрайбург, Германия), Доминик Собослаи (Ливерпуль, Англия), Барнабаш Варга (Ференцварош)

С кем будет играть Венгрия на Евро-2024

Команда итальянского тренера Марко Росси сыграет на ЧЕ-2024 в одной группе с хозяевами турнира Германией, Шотландией и Швейцарией.

В первом туре венгры встретятся со Швейцарией. Их поединок состоится 15 июня. С Германией Венгрия проведет поединок 19 июня, а 23 июня завершат групповой турнир матчем с Шотландией.