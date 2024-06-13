Евро-2024 по футболу: во сколько и где смотреть матчи турнира

В Германии 14 июня начинается чемпионат Европы-2024 по футболу. 24 сборные подарят футбольным болельщикам грандиозный спортивный праздник.

В первый игровой день Евро-2024 состоится только матч-открытие, в котором хозяйка турнира Германия сыграет против Шотландии. Дебютный поединок чемпионата Европы начнется в 22:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

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Время начала матчей чемпионата Европы

С 15-го по 22-е июня (включительно) будут проходить по 3 поединка, кроме 18-го июня, когда запланированы только 2 поединка Евро-2024 по футболу. Все матчи будут начинаться ежедневно в одинаковое время: в 16:00, 19:00 и 22:00.

18-го июня поединки стартуют в 19:00 и 22:00 (по киевскому времени).

Уже с 23-го июня матчи по два матча будут проходить в одно время – в 19:00 и 22:00. 27-28-го июня на чемпионате Европы по футболу будет перерыв от поединков.

Начиная с плей-офф (1/8 финала) в календаре Евро-2024 запланированы по два матча – один в 19:00, а другой – в 22:00. То же касается четвертьфиналов турнира.

Полуфиналы (9-10 июля) и непосредственно финал (14 июля) будут начинаться в 22:00 (по киевскому времени).

Где смотреть матчи Евро-2024 по футболу

Сборная Украины проведет два матча группового раунда в 16:00 (против Румынии и Словакии), а последний против Бельгии – в 19:00.

Все матчи Евро-2024 по футболу можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также поединки футбольного турнира, который состоится в Германии, покажут на местных телеканалах Суспільного. Правда, этот вещатель будет транслировать только 22 поединка (включая все игры команды Сергея Реброва).

Радио Промінь позволит не пропускать матчи Евро-2024 по футболу для тех болельщиков, которые не смогут посмотреть поединки, а только послушать.