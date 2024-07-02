С Шевченко и Суркисом: предварительная заявка сборной Украины U-19 на юношеский чемпионат Европы
Источник:УАФ
Тренерский штаб юношеской сборной Украины во главе с Дмитрием Михайленко объявил состав команды для участия в Евро-2024 U-19. Турнир стартует в Северной Ирландии 15 июля.
Уже 4 июля "сине-желтые" начнут сбор накануне старта в финальной части ЧЕ-2024. На групповой стадии подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Северной Ирландии, Норвегии и Италии.
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Кто попал в список сборной Украины
Между тем стал известен перечень футболистов, которые будут готовиться к юношескому Евро-2024. Среди прочих вызов в сборную получили Кристиан Шевченко – сын президента УАФ Андрея Шевченко, Вячеслав Суркис – сын бывшего президента Динамо и ФФУ Григория Суркиса, Алексей Гусев – сын экс-игрока Динамо Олега Гусева.
В окончательной заявке попадет 21 исполнитель: 18 полевых футболистов и три голкипера (из них – один резервный).
Состав юношеской сборной Украины U-19
- Вратари: Маркиан Бакус (Рух Львов), Вячеслав Суркис (Динамо Киев), Владислав Крапивцов (Днепр-1 Днепр).
- Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – Динамо Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков).
- Полузащитники: Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Самуэль Обинайя (Металлист 1925 Харьков), Рамик Гаджиев (Днепр-1 Днепр), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Александр Фетько (Карпаты Львов), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия).
- Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Дмитрий Богданов (Динамо Д, Германия).
Список игроков сборной Украины U-19 / Фото УАФ
Сборная Украины первый матч на Евро-2024 сыграет 15 июля против Северной Ирландии. Во втором туре подопечные Михайленко встретятся с Норвегией (18 июля), а в третьем с Италией (21 июля).
Сам форум продлится с 15 по 28 июля. В финальной части принимают участие восемь сборных. В квартете В будут играть: Дания, Турция, Франция, Испания.