С Шевченко и Суркисом: предварительная заявка сборной Украины U-19 на юношеский чемпионат Европы

Тренерский штаб юношеской сборной Украины во главе с Дмитрием Михайленко объявил состав команды для участия в Евро-2024 U-19. Турнир стартует в Северной Ирландии 15 июля.

Уже 4 июля "сине-желтые" начнут сбор накануне старта в финальной части ЧЕ-2024. На групповой стадии подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Северной Ирландии, Норвегии и Италии.

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Кто попал в список сборной Украины

Между тем стал известен перечень футболистов, которые будут готовиться к юношескому Евро-2024. Среди прочих вызов в сборную получили Кристиан Шевченко – сын президента УАФ Андрея Шевченко, Вячеслав Суркис – сын бывшего президента Динамо и ФФУ Григория Суркиса, Алексей Гусев – сын экс-игрока Динамо Олега Гусева.

В окончательной заявке попадет 21 исполнитель: 18 полевых футболистов и три голкипера (из них – один резервный).

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Маркиан Бакус (Рух Львов), Вячеслав Суркис (Динамо Киев), Владислав Крапивцов (Днепр-1 Днепр).

Маркиан Бакус (Рух Львов), Вячеслав Суркис (Динамо Киев), Владислав Крапивцов (Днепр-1 Днепр). Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – Динамо Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков).

Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – Динамо Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков). Полузащитники: Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Самуэль Обинайя (Металлист 1925 Харьков), Рамик Гаджиев (Днепр-1 Днепр), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Александр Фетько (Карпаты Львов), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия).

Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Самуэль Обинайя (Металлист 1925 Харьков), Рамик Гаджиев (Днепр-1 Днепр), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Александр Фетько (Карпаты Львов), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия). Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Дмитрий Богданов (Динамо Д, Германия).

Список игроков сборной Украины U-19 / Фото УАФ

Сборная Украины первый матч на Евро-2024 сыграет 15 июля против Северной Ирландии. Во втором туре подопечные Михайленко встретятся с Норвегией (18 июля), а в третьем с Италией (21 июля).

Сам форум продлится с 15 по 28 июля. В финальной части принимают участие восемь сборных. В квартете В будут играть: Дания, Турция, Франция, Испания.