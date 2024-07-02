Вже 4 липня "синьо-жовті" розпочнуть збір напередодні старту у фінальній частині ЧЄ-2024. На груповій стадії підопічні Дмитра Михайленка зіграють проти Північної Ірландії, Норвегії та Італії.

Читайте також Шевченко-джуніор може зіграти на ЧС: за яких умов юнацька збірна України поїде в Чилі

Хто потрапив до списку збірної України

Тим часом став відомий перелік футболістів, які готуватимуться до юнацького Євро-2024. Серед інших виклик до збірної отримали Крістіан Шевченко – син президента УАФ Андрія Шевченка, Вячеслав Суркіс – син колишнього президента Динамо та ФФУ Григорія Суркіса, Олексій Гусєв – син ексгравця Динамо Олега Гусєва.

До остаточної заявки потрапить 21 виконавець: 18 польових футболістів та три голкіпери (з них – один резервний).

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Маркіан Бакус (Рух Львів), Вячеслав Суркіс (Динамо Київ), Владислав Крапивцов (Дніпро-1 Дніпро).

Маркіан Бакус (Рух Львів), Вячеслав Суркіс (Динамо Київ), Владислав Крапивцов (Дніпро-1 Дніпро). Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі – Динамо Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва – Шахтар Донецьк), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Кирило Дігтярь (Металіст Харків).

Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі – Динамо Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва – Шахтар Донецьк), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Кирило Дігтярь (Металіст Харків). Півзахисники: Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Самуель Обінайя (Металіст 1925 Харків), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Олександр Фетько (Карпати Львів), Данило Кревсун (Борусія Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).

Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Самуель Обінайя (Металіст 1925 Харків), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Олександр Фетько (Карпати Львів), Данило Кревсун (Борусія Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія). Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина).

Список гравців збірної України U-19 / Фото УАФ

Збірна України перший матч на Євро-2024 зіграє 15 липня проти Північної Ірландії. У другому турі підопічні Михайленка зустрінуться з Норвегією (18 липя), а у третьому з Італією (21 липня).

Сам форум триватиме з 15 до 28 липня. У фінальній частині беруть участь вісім збірних. У квартеті В гратимуть: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.