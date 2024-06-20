"Украина имеет превосходное качество": что сказал тренер Словакии перед матчем с "сине-желтыми"

Подопечные Сергея Реброва неудачно начали чемпионат Европы-2024. В стартовом поединке Украина неожиданно уступила Румынии (0:3).

Мало кто ожидал такого результата от команды Сергея Реброва. Впрочем, шансы на выход в плей-офф остаются, пишет 24 Канал.

Читайте также "Матч за жизнь" для команды Реброва: анонс противостояния Украина – Словакия на Евро-2024

Тренер Словакии: Будет тяжелая игра

Во втором туре сборная Украины встретится со Словакией. "Соколы" в первом матче на Евро-2024 сенсационно победили Бельгию со счетом 1:0.

Большая заслуга в успешном старте словаков принадлежит главному тренеру команды Франческо Кальцоне. Накануне встречи с украинцами итальянец провел пресс-конференцию.

Кальцоне отдал должное "сине-желтым". По его мнению, соперников ожидает непростой поединок.

Считаю, Украина имеет великолепные качество и идентичность. Они уже длительное время играют под руководством нового тренера (Сергея Реброва – 24 Канал). Будет тяжелая игра, но у нас также есть собственное качество,

– сказал Кальцоне.

Итальянский специалист считает, что трех заработанных очков в матче с Бельгией будет недостаточно для выхода в плей-офф. Поэтому сборная Словакии будет играть на победу.

Напомним, что матч второго тура в группе Е Словакия – Украина состоится в четверг, 21 июня. Игра начнется в 16:00. После первого тура подопечные Реброва занимают последнее место в группе. А вот Румыния и Словакия возглавляют квартет.