Мало хто очікував такого результату від команди Сергія Реброва. Втім, шанси на вихід в плей-оф залишаються, пише 24 Канал.

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Тренер Словаччини: Буде важка гра

У другому турі збірна України зустрінеться зі Словаччиною. "Соколи" у першому матчі на Євро-2024 сенсаційно перемогли Бельгію з рахунком 1:0.

Велика заслуга в успішному старті словаків належить головному тренеру команди Франческо Кальцоне. Напередодні зустрічі з українцями італієць провів пресконференцію.

Кальцоне віддав належне "синьо-жовтим". На його думку, суперників очікує непростий поєдинок.

Вважаю, Україна має чудові якість та ідентичність. Вони вже тривалий час грають під керівництвом нового тренера (Сергія Реброва – 24 Канал). Буде важка гра, але в нас також є власна якість,

– сказав Кальцоне.

Італійський фахівець вважає, що трьох зароблених очок у матчі з Бельгією буде недостатньо для виходу в плей-оф. А тому збірна Словаччини гратиме на перемогу.

Нагадаємо, що матч другого туру в групі Е Словаччина – Україна відбудеться у четвер, 21 червня. Гра розпочнеться о 16:00. Після першого туру підопічні Реброва займають останнє місце в групі. Натомість Румунія та Словаччина очолюють квартет.