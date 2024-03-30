Террористы могут воспользоваться дронами во время Евро-2024: в Германии отреагировали на угрозы

Развитие современных технологий создает дополнительные проблемы для правоохранителей. Ведь новейшие современные системы могут попасть в руки злоумышленников.

Война в Украине, а также операции хуситов в Персидском заливе показали, какими опасными могут быть беспилотники. Накануне начала чемпионата Европы 2024 эксперты предупреждают, что дроны в руках террористов могут создать проблемы для правоохранителей.

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Реальная проблема для организаторов чемпионата Европы

Австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер отмечает массовое использование террористами ИГИЛ беспилотных систем.

Именно ИГИЛ начиная с 2014-2015 годов все чаще использует дроны при нападениях и атаках: как дроны-камикадзе, так и дроны со взрывчаткой. Сегодня технологии стали более доступными. Это увеличивает реальный риск того, что убийцы прибегнут к этой недорогой и дистанционно управляемой технологии. Планы использования дронов повсеместно присутствуют на соответствующих форумах,

– отметил эксперт.

Штокхаммер отметил, что террористы обычно используют небольшие дроны, которые покупают в интернете. Впрочем, присутствуют риски, что преступники могут воспользоваться современными военными беспилотниками.

Председатель профсоюза немецкой полиции Андреас Росскопф подтвердил, что "дроны становятся одной из самых больших проблем". Однако правоохранители Германии готовы к такому развитию событий. Полицейские в достаточном количестве будут оснащены антидроновими ружьями. Кроме того, на период чемпионата Европы введут "всеобъемлющий общенациональный запрет на полеты дронов на всей территории Германии".