Террористы могут воспользоваться дронами во время Евро-2024: в Германии отреагировали на угрозы
Источник:BILD
Развитие современных технологий создает дополнительные проблемы для правоохранителей. Ведь новейшие современные системы могут попасть в руки злоумышленников.
Война в Украине, а также операции хуситов в Персидском заливе показали, какими опасными могут быть беспилотники. Накануне начала чемпионата Европы 2024 эксперты предупреждают, что дроны в руках террористов могут создать проблемы для правоохранителей.
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Реальная проблема для организаторов чемпионата Европы
Австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер отмечает массовое использование террористами ИГИЛ беспилотных систем.
Именно ИГИЛ начиная с 2014-2015 годов все чаще использует дроны при нападениях и атаках: как дроны-камикадзе, так и дроны со взрывчаткой. Сегодня технологии стали более доступными. Это увеличивает реальный риск того, что убийцы прибегнут к этой недорогой и дистанционно управляемой технологии. Планы использования дронов повсеместно присутствуют на соответствующих форумах,
– отметил эксперт.
Штокхаммер отметил, что террористы обычно используют небольшие дроны, которые покупают в интернете. Впрочем, присутствуют риски, что преступники могут воспользоваться современными военными беспилотниками.
Председатель профсоюза немецкой полиции Андреас Росскопф подтвердил, что "дроны становятся одной из самых больших проблем". Однако правоохранители Германии готовы к такому развитию событий. Полицейские в достаточном количестве будут оснащены антидроновими ружьями. Кроме того, на период чемпионата Европы введут "всеобъемлющий общенациональный запрет на полеты дронов на всей территории Германии".
- Напомним, что чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Футбольные матчи будут проводиться на стадионах Берлина, Дортмунда, Дюссельдорфа, Гамбурга, Гельзенкирхена, Кельна, Лейпцига, Мюнхена, Франкфурта и Штутгарта.
- Сборная Украины попала в число 24-х участников Евро-2024. Свой первый матч в рамках континентального первенства "сине-желтые" сыграют 17 июня против Румынии.