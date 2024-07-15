Такое было только на Евро-2012: сразу 6 игроков стали топ-бомбардирами чемпионата Европы-2024

Главные голеадоры Испании и Англии так и не отличились в финале Евро-2024. Это позволило аж шестерым игрокам выиграть бомбардирскую гонку, забив всего по три гола.

В Германии подошел к завершению чемпионат Европы-2024 по футболу. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале вырвала победу над Англией, пишет 24 Канал.

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Поделили на шестерых

Перед финалом сохранялась интрига в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата. Сразу шесть игроков претендовали на этот трофей, у них было по три гола.

Шансы выбиться в единоличные лидеры имели испанец Дани Ольмо и англичанин Гарри Кейн. Впрочем ни один из них не смог отличиться, поэтому по итогам турнира сразу шесть игроков забили больше всех:

Дани Ольмо (Испания) – 3

Харри Кейн (Англия) – 3

Коди Гакпо (Нидерланды) – 3

Джамал Мусиала (Германия) – 3

Жорж Микаутадзе (Грузия) – 3

Иван Шранц (Словакия) – 3

Кто получит Золотую бутсу

Такая ситуация в истории Евро случалась только один раз. На Евро-2012 так же шестеро игроков стали лучшими бомбардирами соревнования. Золотую бутсу тогда получил испанец Фернандо Торрес, который провел меньше всего минут на турнире среди топ-голеадоров.

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На этот раз этот приз должен достаться Ивану Шранцу, у которого всего 335 игровых минут на Евро-2024. Вторым идет Микаутадзе (347), а топ-тройку замыкает Мусиала (423).

К слову, лучшим ассистентом соревнования стал Ламин Ямал, который отдал аж четыре результативные передачи. А по системе "гол + пас" вингер (1 + 4) делит первое место с партнером по сборной Дани Ольмо (3 + 2). У обоих по пять баллов.

Отметим, что для Испании это уже четвертый трофей на чемпионатах Европы. Ранее "фурия роха" торжествовала в 1964, 2008 и 2012 годах. Теперь Испания является наиболее успешной сборной в истории Евро.