Четверо украинцев попали в символическую сборную самых дорогих игроков группы Е на Евро-2024

Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную квартета Е на чемпионате Европы-2024. В престижный перечень попали футболисты сборной Украины.

Совсем скоро сборная Украины начнет свое выступление на Евро-2024. В групповом раунде соперниками "сине-желтых" будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии.

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Кто из украинцев попал в сборную группы Е

В символическую сборную самых дорогих игроков группы Е по версии Transfermarkt попали четверо украинских футболистов: Александр Зинченко (38 миллионов евро), Артем Довбик (35 миллионов евро), Илья Забарный (32 миллиона евро) и Андрей Лунин (25 миллионов евро).

Символическая сборная самых дорогих игроков группы Е / фото Transfermarkt

Отметим, что наибольшее представительство у Бельгии – пятеро футболистов. В топ-11 также попали двое игроков сборной Словакии – Милан Шкриньяр (30 млн евро) и Давид Ганцко (35 млн евро).

А вот сборная Румынии не делегировала ни одного своего футболиста в символическую сборную. Интересно, что самым дорогим игроком группы Е стал вингер сборной Бельгии Жереми Доку. Футболист Манчестер Сити оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.

Когда на Евро-2024 играет сборная Украины