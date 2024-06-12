Четверо украинцев попали в символическую сборную самых дорогих игроков группы Е на Евро-2024
Источник:Transfermarkt
Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную квартета Е на чемпионате Европы-2024. В престижный перечень попали футболисты сборной Украины.
Совсем скоро сборная Украины начнет свое выступление на Евро-2024. В групповом раунде соперниками "сине-желтых" будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии.
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Кто из украинцев попал в сборную группы Е
В символическую сборную самых дорогих игроков группы Е по версии Transfermarkt попали четверо украинских футболистов: Александр Зинченко (38 миллионов евро), Артем Довбик (35 миллионов евро), Илья Забарный (32 миллиона евро) и Андрей Лунин (25 миллионов евро).
Символическая сборная самых дорогих игроков группы Е / фото Transfermarkt
Отметим, что наибольшее представительство у Бельгии – пятеро футболистов. В топ-11 также попали двое игроков сборной Словакии – Милан Шкриньяр (30 млн евро) и Давид Ганцко (35 млн евро).
А вот сборная Румынии не делегировала ни одного своего футболиста в символическую сборную. Интересно, что самым дорогим игроком группы Е стал вингер сборной Бельгии Жереми Доку. Футболист Манчестер Сити оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.
Когда на Евро-2024 играет сборная Украины
- Подопечные Сергея Реброва начнут свой турнирный путь 17 июня. Первым соперником "сине-желтых" будет сборная Румынии. Игра в Мюнхене начнется в 16:00 по киевскому времени.
- Во втором туре группового турнира сборная Украины сыграет против Словакии (21 июня, начало в 16:00).
- Поединок с фаворитом группы Е сборной Бельгии украинцы проведут 24 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
- Две лучшие команды группы Е выйдут в 1/8 финала. Также есть шанс продолжить выступление на Евро с третьего места. Однако для этого нужно попасть в число четырех лучших из шести сборных.