Польша теряет лидера перед стартом Евро-2024: Левандовский не сыграет против Нидерландов

Национальная сборная Польши имеет серьезные кадровые потери перед началом чемпионата Европы-2024. В стартовом поединке турнира "Орлы" не смогут рассчитывать на помощь форварда Барселоны.

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Польши победила Турцию (2:1) в товарищеском поединке. Уже на 33-й минуте встречи поле покинул капитан "бело-красных" Роберт Левандовский.

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Еще одна потеря Польши

Михал Пробеж заменил лидера сборной из-за травмы бедра. Из-за этого 35-летний форвард не сможет сыграть в стартовом поединке на ЧЕ-2024 против Нидерландов. Об этом сообщил Польский футбольный союз.

Роберт Левандовски получил надрыв бицепса бедра, что исключает его участие в первом матче на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии,

– заявил врач сборной Польши Яцек Ярошевски.

Отметим, что эпидемия травм в лагере сборной Польши началась после матча с Украиной (3:1). В товарищеском поединке получили повреждения сразу несколько игроков "бело-красных".

Из-за досадной травмы форвард Ювентуса Аркадиуш Милик пропустит континентальное первенство.

В составе сборной Польши Роберт Левандовский сыграл 150 матчей, в которых забил 82 гола.

Сборная Польши начнет выступление на Евро-2024 16 июня матчем против Нидерландов. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Соперниками "орлов" по группе D также являются сборные Австрии и Франции.