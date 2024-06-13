Известный украинский тренер сделал смелый прогноз относительно выступления команды Реброва на Евро-2024

Бывший наставник Колоса Руслан Костышин высоко оценил перспективы "сине-желтых" на чемпионате Европы. Он верит, что Украина сможет стать одним из открытий турнира.

В пятницу, 14 июня, начинается чемпионат Европы по футболу. Через раунд плей-офф на континентальное первенство пробилась и сборная Украины.

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Большие надежды на успех сборной Украины

Бывший футболист и тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин рассказал, какого результата ожидает от "сине-желтых" на Евро в Германии. Он считает, что подопечные Сергея Реброва способны удивить футбольную Европу и дойти до поздних стадий турнира.

Мы не только выйдем из группы, но можем пробиться и в полуфинал. Все мы помним, что на предыдущем Евро мы вышли в четвертьфинал, где проиграли сборной Англии. Но тогда мы не выглядели так качественно, как сейчас. Да, в 2021 году мы заслуженно добрались до четвертьфинала, но это был максимум,

– сказал Костышин.

По его мнению, сейчас сборная Украины имеет очень мощный состав, а в комплексе с высокой мотивацией это может принести хороший результат:

"Сейчас практически все наши игроки выступают в топовых чемпионатах и там они на хорошем счету. Все они лидеры в своих командах, пожалуй, кроме Малиновского. Все наши футболисты пользуются спросом в Европе, и они привыкли играть по два напряженных матча в неделю.

Все увидели, что игроки национальной сборной Украины умеют играть в футбол. А теперь у нас и мотивация зашкаливает – все хотят проявить себя на европейском уровне".

. "Сине-желтые" на Евро-2024 попали в группу E, где сыграют с Румынией, Словакией и Бельгией. Именно первые станут стартовым соперником команды Реброва – матч состоится 17 июня в 16:00.

Напомним, что ранее подобный прогноз сделал Мирча Луческу. Он считает нынешнюю команду сильнейшей в истории сборной Украины и также не исключил возможность, что подопечные Сергея Реброва пробьются в топ-4 континентального первенства.