Забарный перед стартовым матчем на Евро-2024 напомнил миру о войне и поблагодарил Силы обороны

В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу проведет свой первый матч на чемпионате Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Румыния.

Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция. Вместе с Сергеем Ребровым ее посетил защитник Илья Забарный.

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Что сказал Забарный перед игрой с Румынией

Игрок Борнмута, среди прочего, напомнил миру о войне в Украине. Он выдал мощный спич и поблагодарил украинских воинов за их службу.

Я через многое прошел как в футбольном плане, так и в жизни. Я считаю, что я сейчас здесь только благодаря нашим воинам, которые защищают нашу страну. Это невероятные люди, которые своей смелостью берут все. Спасибо им. Это большая разница между этим и предыдущим Евро, потому что сейчас в нашей стране война,

– сказал Забарный.

Защитник сборной Украины также рассказал о сложностях и эмоциональном фоне, на котором игроки "сине-желтых" готовились к турниру. Он заявил, что команда понимает важность своего выступления и сделает все от себя возможное, чтобы подарить позитив своей нации:

"Трудно, когда ты просыпаешься и первым, о чем ты думаешь – это о своем доме, своих друзьях и близких, чтобы они были в безопасности. Конечно, это не может не давить на нас, но это добавляет нам мотивации выходить на поле и делать все, что мы можем.

Когда просто проверяешь новости, что происходит дома, и понимаешь, как сложно там быть. И как сложно это описать словами. Хочу поблагодарить всех, кто приедет нас поддержать, кто позволяет нам играть – это важно не только для футбола в Украине, а для жизни в целом. Ежедневно наша страна просыпается от тревоги, дети, женщины, гражданские умирают ежедневно – это должно прекратиться".

. Матч Румыния – Украина начнется в 16:00. Его можно посмотреть на медиасервисе Megogo и местных каналах Суспільного. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция

Напомним, что в группе E также сыграют Словакия и Бельгия. Свой первый поединок они сыграют между собой 17 июня в 19:00.