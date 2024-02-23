"Украинцы лучше других": легенда Шахтера спрогнозировал Украине легкий выход на Евро-2024
Источник:Sportske novosti
Подопечные Сергея Реброва будут вынуждены добывать путевку на Евро-2024 через плей-офф. Впрочем Дарио Срна считает, что у нашей команды есть очень большие шансы.
Сборная Украины не смогла выйти напрямую на Евро-2024. Команда Сергея Реброва пропустила вперед в группе Англию и Италию, но получит еще второй шанс. В марте этого года “сине-желтые” будут играть в плей-офф отбора на Евро.
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Срна верит в Украину
Нашей команде необходимо будет переиграть двух оппонентов, чтобы гарантировать себе проход. Спортивный директор Шахтера Дарио Срна высказал свое мнение относительно перспектив нашей команды.
Украина – серьезная сборная, там много великолепных футболистов, которые играют в больших и сильных европейских клубах. Они прекрасно подходят молодежи из Шахтера и других клубов Украины. Украинцы являются фаворитами этих матчей, они лучше других. И я бы сказал, что по всем позициям они заслуживают выхода на Евро. Евро принес бы Украине столько положительных эмоций, что трудно даже представить,
– заявил Срна.
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Напомним, что 21 марта Украина будет противостоять на выезде сборной Боснии и Герцеговины. В случае победы наша команда сыграет 26 марта за право выйти на Евро-2024 против Израиля или Исландии.
На самом Евро Украина попадет в группу с Бельгией, Словакией и Румынией. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля этого года в Германии.