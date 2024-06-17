Подарок для болельщиков: матчи Украины на Евро-2024 будут транслироваться в телемарафоне

Сборная Украины по футболу 17 июня начнет свое выступление на чемпионате Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Румынии.

Стало известно, что все матчи сборной Украины на Евро-2024 покажут в рамках телемарафона "Единые новости". Первый поединок состоится 17 июня.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Еще один транслятор матчей сборной Украины

Следующие трансляции стоит ожидать 21 и 26 июня. В эти дни "сине-желтые" сыграют еще два поединка в группе Е: против Словакии и Бельгии соответственно.

Трансляция матчей с участием украинской команды будет происходить в рамках партнерства с медиасервисом Megogo. На марафоне посмотреть футбол можно будет в цифровом эфире Т2. Megogo как официальный вещатель Чемпионата Европы УЕФА 2024 в Украине покажет все матчи в рамках турнира эксклюзивно,

– говорится в комментарии телемарафона "Единые новости".

Отметим, что матч Украина – Румыния начнется в 16:00 по киевскому времени в эфире "Единых новостей". Игру будут комментировать Вадим Скичко и Роберто Моралес. Предматчевая студия стартует в 14:30.

Кто транслирует матчи Евро-2024