Подарок для болельщиков: матчи Украины на Евро-2024 будут транслироваться в телемарафоне
Источник:Детектор медиа
Сборная Украины по футболу 17 июня начнет свое выступление на чемпионате Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Румынии.
Стало известно, что все матчи сборной Украины на Евро-2024 покажут в рамках телемарафона "Единые новости". Первый поединок состоится 17 июня.
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Еще один транслятор матчей сборной Украины
Следующие трансляции стоит ожидать 21 и 26 июня. В эти дни "сине-желтые" сыграют еще два поединка в группе Е: против Словакии и Бельгии соответственно.
Трансляция матчей с участием украинской команды будет происходить в рамках партнерства с медиасервисом Megogo. На марафоне посмотреть футбол можно будет в цифровом эфире Т2. Megogo как официальный вещатель Чемпионата Европы УЕФА 2024 в Украине покажет все матчи в рамках турнира эксклюзивно,
– говорится в комментарии телемарафона "Единые новости".
Отметим, что матч Украина – Румыния начнется в 16:00 по киевскому времени в эфире "Единых новостей". Игру будут комментировать Вадим Скичко и Роберто Моралес. Предматчевая студия стартует в 14:30.
Кто транслирует матчи Евро-2024
- Напомним, что поединки Евро-2024 в Украине транслируют на двух платформах – MEGOGO и Суспильном. Официальный вещатель Евро-2024 – медиасервис MEGOGO. Все матчи ЧЕ доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А вот встречи сборной Украины по переплате "Оптимальная".
- Также болельщики могут просматривать поединки Евро-2024 на местных телеканалах Суспильного в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).