Суровая оценка выступления на Евро-2024: украинца признали худшим игроком группового этапа турнира

В среду, 26 июня, завершился групповой этап Евро-2024. После этого 8 команд покинули турнир, а 16 будут продолжать бороться за трофей со стадии 1/8 финала.

Известный статистический портал подвел итоги группового раунда чемпионата Европы по футболу. В частности, он обнародовал рейтинг футболистов, которые получили самые низкие оценки.

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Неутешительный рейтинг для Украины

В список вошли игроки, которые сыграли хотя бы один матч на турнире. К сожалению, в него попали сразу три украинца, а один из них даже возглавил этот неприятный рейтинг.

Речь идет о вратаре сборной Украины Андрее Лунине, который пропустил три гола в матче с Румынией (0:3), после чего больше не выходил на футбольное поле. Оценка голкипера Реала составила лишь 3.8 балла.

Еще в десятку игроков с самыми низкими оценками попали Ефим Конопля и Виктор Цыганков, которые получили 5.32 и 5.72 балла соответственно. Оба они на Евро-2024 сыграли также только с румынами, после чего защитник оставался на скамейке запасных, а вингер восстанавливался после травмы.

Топ-10 игроков на Евро-2024 с самыми низкими оценками по версии WhoScored

Андрей Лунин (Украина) – 3,8 Райан Портеус (Шотландия) – 4,49 Сандро Алтунашвили (Грузия) – 5,06 Ефим Конопля (Украина) – 5,32 Алтай Баиндыр (Турция) – 5,42 Антониу Силва (Португалия) – 5,49 Томаш Хорий (Чехия) – 5,57 Робин Гранач (Чехия) – 5,62 Антонин Барак (Чехия) – 5,63 Виктор Цыганков (Украина) – 5,67

. Украина вылетела из Евро-2024, хотя набрала рекордные для себя 4 очка на групповом этапе континентального первенства. Все решил баланс голов, который был худшим в квартете E, где все имели одинаковое количество зачетных баллов.

Отметим, что матчи 1/8 финала начнутся уже 29 июня. В 19:00 сыграют Швейцария и Италия, а Германия и Дания начнут свой поединок в 22:00.