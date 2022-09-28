Известны корзины при жеребьевке квалификации Евро-2024: где Украина и кто возможные соперники

Команда Александра Петракова не смогла выиграть группу в Лиге наций. Поэтому наша сборная попала в более низкую корзину на отбор к чемпионату Европы.

Сборная Украины не смогла одержать победу в группе Лиги наций. Расписав нулевую ничью с Шотландией, подопечные Петракова остались в дивизионе В, пишет 24 канал.

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Также результаты Лиги наций влияли и на распределение корзин при жеребьевке квалификации Евро-2024. Победа в группе позволила бы "сине-желтым" оказаться во второй корзине.

Впрочем, там будут шотландцы, а Украина посеяна в третьем. Таким образом наша сборная точно не сыграет против Исландии, Норвегии, Словении, Ирландии, Албании, Черногории, Румынии, Швеции и Армении.

СОСТАВ КОРЗИН

ПЕРВАЯ: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

ВТОРОЙ: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

ТРЕТИЙ: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

ЧЕТВЕРТАЯ: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

ПЯТАЯ: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

ШЕСТАЯ: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Жеребьевка пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Команды разделятся на десять групп: 7 из них будут по пять команд, 3 – по шесть.

Сборные, квалифицировавшиеся в "финал четырех", гарантированно попадут в группы с меньшим количеством соперников. Речь о Нидерландах, Хорватии, Испании и Италии.

Кто поедет на Евро-2024

На чемпионат Европы попадут по две лучшие команды каждой из групп. Также шанс на путевку на ЧЕ получат победители групп Лиги наций, среди которых в формате плей-офф будут разыграны еще три билета.

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Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Действующим обладателем трофея является Италия, которая год назад одолела в финале Англию в серии пенальти.