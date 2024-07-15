Сборная Испании – победитель Евро-2024

В Германии определился триумфатор чемпионата Европы по футболу 2024. В финальном матче сильнейшего определили сборные Испании и Италии.

Решающий матч Евро-2024 состоялся в Берлине на арене "Олимпиаштадион". Для сборной Англии это был второй подряд финал на чемпионате Европы, пишет 24 Канал.

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Кто стал новым чемпионом Европы 2024 года

Еще на стадии 1/8 финала испанцы выбили из турнира чемпионов Евро-2020 сборную Италии. Поэтому в Берлине должен был определиться новый обладатель трофея.

В первом тайме ни один из соперников не сумел отличиться забитым голом. Команды ушли на перерыв с ничейным результатом.

В начале второго тайма Нико Уильямс после паса Ламина Ямаля открыл счет в матче. Однако Англия сумела отыграться благодаря усилиям Палмера и Беллингема.

И все же "Фурия Роха" в основное время успела закрыть поединок. Победный гол на 85-й минуте забил Оярсабаль.

Испания стала чемпионом Европы. Это четвертое рекордное "золото" "Фурии рохи". Англии снова достались серебряные медали.