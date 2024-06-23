Спасительный мяч Яремчука в ворота Словакии претендует на лучший гол 2-го тура Евро-2024

На чемпионате Европы-2024 в Германии завершились матчи второго тура группового раунда. УЕФА выбрал претендентов на лучший гол на этой стадии Евро.

Сборная Украины во втором матче на Евро-2024 победила Словакию со счетом 2:1. Решающий гол на 80-й минуте забил форвард "сине-желтых" Роман Яремчук.

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В УЕФА отметили гол Яремчука

28-летний нападающий появился на поле на 67-й минуте матча, заменив Артема Довбика. На тот момент счет на табло был ничейным – 1:1. Это совершенно не устраивало команду Сергея Реброва.

За 10 минут до завершения основного времени Яремчук получил гениальный пас от Шапаренко и вторым касанием переправил мяч в сетку ворот соперника.

Европейский футбольный союз оценил победный гол украинца и включил в число претендентов на звание лучшего гола второго тура Евро-2024.

Среди номинантов также гол хавбека сборной Дании Мортена Юльмана в ворота Англии (1:1), гол вингера Швейцарии Джердана Шакири в ворота сборной Шотландии (1:1), а также защитника сборной Австрии Гернота Траунера в поединке с командой Польши (3:1).

Видео голов-претендентов на звание лучшего гола 2-го тура ЧЕ

Отметим, что лучшим голом 1-го тура Евро-2024 был признан результативный удар в исполнении защитника сборной Турции Мерта Мюлдюра в игре против сборной Грузии (3:1).

Напомним, что следующий матч сборная Украины сыграет 26 июня против Бельгии. В квартете Е перед завершающим туром все команды набрали по три балла.