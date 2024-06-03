Футбольный праздник для болельщиков: кто будет транслировать матчи Евро-2024 в Украине

Уже 14 июня стартует 17-й чемпионат Европы по футболу в Германии. Украинские фанаты смогут посмотреть матчи Евро в прямом эфире. Также для болельщиков будут доступны радиотрансляции.

Футбольный праздник под названием чемпионат Европы по футболу в Германии будет проходить до 14 июля. В Украине поединки Евро-2024 будут транслировать на двух платформах – MEGOGO и Суспільному.

К теме Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей

Где смотреть матчи Евро-2024

Медиасервис MEGOGO – официальный вещатель Евро-2024 в Украине. Болельщики смогут посмотреть все матчи чемпионата Европы по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Встречи сборной Украины по футболу будут доступны также по переплате "Оптимальная".

Также поклонники футбола смогут просматривать поединки Евро-2024 на местных телеканалах Суспільного в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Правда, вещатель покажет только 13 матчей группового раунда турнира (включая игру-открытие чемпионата Европы и все поединки сборной Украины).

Также Суспільне будет транслировать 4 из 8-ми матчей 1/8 финала Евро-2024 (29 июня – 2 июля), два четвертьфинала (5-6 июля), обе игры 1/2 финала (9-10 июля) и сам финал (14 июля). Если команда Сергея Реброва пробьется в плей-офф, то ее поединки покажет этот вещатель. В общем пока точно Суспільне покажет 22 поединка чемпионата Европы по футболу.

Какие матчи группового этапа Евро-2024 покажет Суспільне

14 июня. 22:00. Германия – Шотландия

15 июня. 16:00. Венгрия – Швейцария

16 июня. 19:00. Словения – Дания

17.06 июня. 16:00. Румыния – Украина

18 июня. 19:00. Турция – Грузия

19 июня. 16:00. Хорватия – Албания

20 июня. 16:00. Словения – Сербия

21 июня. 16:00. Словакия – Украина

22 июня. 16:00. Грузия – Чехия

23 июня. 22:00. Шотландия – Венгрия

24 июня. 22:00. Албания – Испания

25 июня. 19:00. Нидерланды – Австрия

26.06 июня. 19:00. Украина – Бельгия

Также трансляции матчей Евро-2024 можно будет слушать на Радіо Промінь.