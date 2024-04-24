Польша назвала стадион, где состоится товарищеский матч с Украиной перед стартом Евро-2024

Польский футбольный союз официально сообщил о месте проведения товарищеского матча со сборной Украины. Поединок состоится 7 июня 2024 года.

Национальная сборная Украины перед стартом чемпионата Европы сыграет три спарринга. Во втором поединке украинцы проведут встречу со сборной Польши.

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"Сине-желтые" сыграют на стадионе Евро-2012

Как сообщалось ранее, поединок сборных Польши и Украины будет принимать стадион "Народовый" в Варшаве. Игра состоится 7 июня. Эту информацию официально подтвердил Польский футбольный союз. Отметим, что "Кадра" тоже будет участвовать в континентальном турнире в Германии.

Стадион "Народовый" построен к чемпионату Европы 2012. Арена рассчитана на 58 500 зрителей.

Напомним, что сборная Украины начнет подготовку к Евро-2024 30 мая. "Сине-желтые" будут наигрывать состав во время матчей против Германии (3 июня), Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня).

Сразу из Кишинева подопечные Сергея Реброва отправятся в немецкий Висбаден, где уже непосредственно будут готовиться к первому поединку на Евро-2024. Игра против Румынии состоится 17 июня в Мюнхене.