Президент УЕФА обеспокоен возможным выходом Украины на Евро-2024: скандальное заявление Чеферина

Словенец снова неоднозначно высказался в сторону нашей страны. Александер опасается провокаций на турнире из-за войны в Украине и Израиле.

С началом полномасштабной войны в Украине мировой футбол ввел санкции против России. В их числе и дисквалификация российских клубов и сборных со всех турниров под эгидой УЕФА.

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Тем не менее президент организации Александер Чеферин нередко высказывался неоднозначно в сторону Украины. Сейчас словенец выразил обеспокоенность по поводу возможного участия нашей сборной на Евро-2024.

Чеферину задали вопрос о возможном росте опасности на турнире из-за гипотетического выхода на него Украины или Израиля, которые находятся в состоянии войны. Александер согласился с этим тезисом и выразил взволнованность из-за геополитической нестабильности.

Впрочем, словенец поддержал Германию, которая будет проводить чемпионат Европы, и заявил, что верит в ее способность безопасно организовать соревнования. Напомним, что ранее Чеферин открыто поддержал Италию в преддверии горлового матча чемпионов Европы против Украины.

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В итоге игра завершилась нулевой ничьей, которая требовалась итальянцам. А в компенсированное время судья не поставил очевидный пенальти за фол на Михаиле Мудрике в площадке "Скуадры Адзуры".

Позже Чеферин выразил надежду, что Босния и Герцеговина сможет попасть на Евро-2024. Именно эта команда станет первым соперником подопечных Реброва в плей-офф отбора. В случае победы наша команда сойдётся в финале против Израиля или Исландии.