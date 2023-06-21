Без шансов для голкипера: форвард Шахтера забил второй гол Украины в ворота Хорватии

Молодежная сборная Украины увеличила преимущество в матче с хорватами. Сработала связка чемпионов мира-2019 – Данила Сикана и Алексея Кащука.

Подопечные Руслана Ротаня в середине первого тайма повели в счете в матче с хорватами на Евро-2023. Феноменальный слалом результативным ударом завершил Алексей Кащук, пишет 24 Канал.

Следите с нами Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Украинцы сумели удвоить свое преимущество в дебюте второй 45-минутки. Форвард Шахтера Даниил Сикан воспользовался навесной передачей, выполненной все тем же Алексеем Кащуком. Данило завис в воздухе и с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера "клетчатых". 2:0 – сборная Украины увеличила свое преимущество.

Видео гола Сикана

Напомним, что Данило Сикан и Алексей Кащук в составе молодежной сборной Украины U-20 ставали чемпионами мира-2019. Права на обоих футболистов принадлежат донецкому Шахтеру.