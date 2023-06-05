Кто будет штурмовать путь на Олимпийские Игры: Ротань назвал состав сборной Украины на Евро U-21

Тренеру молодежки еще придется отсеять как минимум двух футболистов из основной заявки. Также команда может получить усиление национальной сборной.

Выбор Ротаня

Уже через несколько недель молодежная сборная Украины стартует на чемпионате Европы U-21. Наставник команды Руслан Ротань определился со списком игроков, которые будут готовиться к турниру.

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В него вошли 25 футболистов. Больше всего из них представляют Шахтер (4), еще по три футболиста отправили в молодежку Динамо, Заря и Черноморец.

Вратари:

Руслан Нещерет (Динамо)

Кирилл Фесюн (Колос)

Александр Сапутин (Заря)

Защитники:

Владимир Салюк (Черноморец)

Александр Сирота (Динамо)

Максим Таловеров (ЛАСК)

Константин Вивчаренко (Динамо)

Алексей Сыч (Кортрейк)

Арсений Батагов (Заря)

Ростислав Лях (Движение)

Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем)

Полузащитники:

Владимир Бражко (Заря)

Артём Бондаренко (Шахтер)

Валентин Рубчинский (Днепр-1)

Иван Желизко (Валмиера)

Николай Михайленко (Александрия)

Максим Брагару (Черноморец)

Олег Очеретько (Шахтер)

Алексей Кащук (Сабах)

Кирилл Сигеев (Александрия)

Александр Назаренко (Днепр-1)

Дмитрий Крыськив (Шахтер)

Нападающие:

Богдан Вьюник (Грацер)

Даниил Сикан (Шахтер)

Даниил Алефиренко (Черноморец)

Кто еще может присоединиться

Также Руслан Ротань составил и резервный список в случае травм у основных футболистов. В него вошли семь футболистов:

Владислав Рыбак (Днепр-1)

Даниил Скорко (Александрия)

Антон Боль (Динамо)

Максим Дячук (Динамо)

Марко Сапуга (Движение)

Максим Хлань (Заря)

Эльдар Кулиев (Зира)

Тренировочный сбор пройдет в Австрии, начиная с 7 июня. В течение него "сине-желтые" проведут спарринг со сверстниками из Ирландии. Начало – 16 июня в 19:00 по Киеву.

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В финальную заявку на Евро-2023 попадут 23 игрока, в том числе три кипера. Также Руслан Ротань может вызвать у молодежи игроков, которые будут в расположении национальной сборной.

Речь об Анатолии Трубине (Шахтере), Илье Забарном (Борнмут), Георгии Судакове (Шахтере), Михаиле Мудрике (Челси) и Владиславе Ванате (Динамо). Финальная часть Евро U-21 начнется 21 июня, турнир пройдет в Румынии и Грузии.

Украина U-21 на Евро-2023: