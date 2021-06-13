Евро-2020: заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

Сборная Украины 13 июня стартует на Евро-2020. Матч против Нидерландов состоится в Амстердаме.

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с игроками, которые смогут принять участие в первом матче чемпионата Европы-2020. Тренер включил в заявку на игру 26 футболистов.

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Заявка сборной Украины

Вратари : Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники : Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко

: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко Полузащитники : Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков

: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

Вне списка футболистов остался хавбек Динамо Виктор Цыганков. Андрей Шевченко накануне матча сообщил, что тренерский штаб решил не рисковать здоровьем динамовца, который только восстановился от повреждения.

Также в заявку на игру против нидерландской сборной не попали Георгий Судаков и Роман Безус. Все другие игроки "сине-желтых" будут иметь шанс выйти на поле Йохан Кройф арены в стартовом матче чемпионата Европы-2020.

Поединок Нидерланды – Украина состоится 13 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.