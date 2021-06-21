Евро-2020: при каких условиях сборная Украины выйдет в плей-офф турнира

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 на 3 месте, но сохраняет шансы продолжить выступления на турнире. При каких условиях "сине-желтые" выйдут в плей-офф – читайте в материале Спорт 24.

В квартете на чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко противостояли Нидерландам, Северной Македонии и Австрии.

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Результаты Украины в группе C

После трех встреч на Евро – 2020 в активе сборной Украины – 3 зачетных балла и 3 место в группе.

Нидерланды – Украина (3:2);

Украина – Северная Македония (2:1);

Украина – Австрия – (0:1).

Условия для выхода в плей-офф

Наша национальная команда завершила групповой этап с разницей забитых и пропущенных голов -1 – 4 и 5, соответственно.

Для выхода "сине-желтых" в плей-офф турнира нужно, чтобы совпали 2 из 4 итогов в решающих матчах групп:

В квартете B нужно, чтобы Россия проиграла Дании, а Финляндия уступила Бельгии;

Дании, а Финляндия Бельгии; В группе D необходимо, чтобы Хорватия и Шотландия расписали мировую , или Шотландия минимально обыграет Хорватию, или Чехия выиграет в Англии 3:0 и более;

, или Шотландия Хорватию, или Чехия в Англии 3:0 и более; В квартете E важно, чтобы Испания победила Словакию, а Швеция не проиграла Польше;

Словакию, а Швеция не Польше; В группе F лишь, чтобы Франция разгромила Португалию, а Германия не уступила Венгрии, или проиграла со счетом 0:3 и более.

Если результаты сойдутся, то сборная Украины в 1/8 финала сыграет с победителем группы E или F. Выиграть эти квартеты могут:

Швеция, Словакия, Испания;

Франция, Германия, Португалия.

Согласно регламенту турнира, выйти в плей-офф имеют возможность 4 лучшие команды из 6, занявших 3 место в группе.