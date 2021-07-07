Италия стала первым финалистом Евро-2020

На чемпионате Европы-2020 сборные борются за путевку в финал турнира. В среду, 6 июля, определился первый финалист турнира. Им стала Италия.

В первом полуфинале сошлись сборные Италии и Испании. В основное время матч закончился вничью 1:1. Голами отметились Кьеза и Мората. Поэтому победителя матча и участника финала пришлось определять в серии пенальти.

Как это было Италия выстрадала победу над Испанией по пенальти и сыграет в финале Евро-2020: видео

Первые два удара с отметки игроки не реализовали – Локателли проиграл дуэль голкиперу, а Ольмо пробил выше.

Далее игроки били метко, пока не дошла очередь до Мораты. Доннарумма отразил удар. После этого Жоржиньо забил и вывел Италию в финал Евро-2020.

Второй участник финала Евро-2020 определится в матче между сборными Англии и Дании 7 июля. Финал Евро-2020 – 11 июля.