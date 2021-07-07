У першому півфіналі зійшлися збірні Італії та Іспанії. В основний час матч закінчився внічию 1:1. Голами відзначилися К'єза та Мората. Тож переможця матчу та учасника фіналу довелося визначати у серії пенальті.

Як це було Італія вистраждала перемогу над Іспанією по пенальті та зіграє у фіналі Євро-2020: відео

Перші два удари з позначки гравці не реалізували – Локателлі програв дуель голкіперу, а Ольмо пробив вище.

Далі гравці били влучно, аж поки не дійшла черга до Морати. Доннарумма відбив його удар. Після цього Жоржиньо забив та вивів Італію у фінал Євро-2020.

Другий учасник фіналу Євро-2020 визначиться у матчі між збірними Англії та Данії 7 липня. Фінал Євро-2020 – 11 липня.