Где смотреть матчи Евро-2020 онлайн и по телевидению

Уже 11 июня стартует Евро-2020. Украинские болельщики смогут посмотреть все матчи чемпионата. Их будут транслировать как по телевидению, так и онлайн.

Правами на трансляцию матчей Евро-2020 в Украине владеет "Медиа Группа Украина". Туда входят телеканалы "Футбол 1/2/3" и "Украина". Именно на этих каналах и покажут матчи Евро-2020.

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Больше всего матчей покажут на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Канал "Украина" будет транслировать только матчи сборной Украины, а также игры, которые будут проходить в 22:00. Они будут доступны на сайте канала. А также всех официальных онлайн-платформах, которые транслируют канал "Украина" в интернете.

Смотреть онлайн матчи Евро-2020 можно будет на видеосервисе Oll.tv. Доступ к трансляциям матча там платный – надо оформить подписку "Oll inclusive xtra sport". Она обойдется в 189 гривен в месяц. Но будет возможность посмотреть все матчи Евро-2020 (в том числе и в записи), а также обзоры игр.

Для новых клиентов есть возможность оформить подписку за 1 гривну на первые семь дней.