Правами на трансляцію матчів Євро-2020 в Україні володіє "Медіа група Україна". Туди входять телеканали "Футбол 1/2/3" та "Україна". Саме на цих каналах і покажуть матчі Євро-2020.

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Найбільше матчів покажуть на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Натомість канал "Україна" транслюватиме лише матчі збірної України, а також ігри, які відбуватимуться о 22:00. Вони будуть доступні на сайті каналу. А також усіх офіційних онлайн-платформах, які транслюють канал "Україна" в інтернеті.

Дивитися онлайн матчі Євро-2020 можна буде на відеосервісі Oll.tv. Доступ до трансляцій матчу там платний – слід оформити підписку "Oll inclusive xtra sport". Вона обійдеться в 189 гривень на місяць. Але буде можливість передивитися усі матчі Євро-2020 (у тому числі і в записі), а також огляди ігор.

Для нових клієнтів є можливість оформити підписку за 1 гривню на перші сім днів.