Экс-футболист сборной Украины перебрался в клуб незабивного Беседина
Источник:инстаграмм Ордабасы
Еще один украинский футболист сменил клуб за пределами Украины. Евгений Макаренко продолжит свою карьеру в Казахстане.
Бывший футболист сборной Украины перешел в казахстанскую Ордабаси. Новый клуб Евгения Макаренко не разглашает деталей контракта.
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По данным Transfermark, контракт заключен только к концу 2023 года.
Отметим, что недавно этот казахстанский клуб подписал соглашение с еще одним украинским футболистом из киевского Динамо Артемом Бесединым. Еще тогда были слухи, что клуб интересуется еще и Макаренко.
Последним клубом для перехода в карьере Макаренко был венгерский Фехервар, которому он отдал 2 года. В прошлом сезоне-2022/2023 отыграл 23 матча – 2 гола, 4 ассиста и 2 желтые карточки.
Главное о футбольной карьере Евгения Макаренко
- Поиграл как в Украине, так и в Европе. Воспитанник структуры киевского Динамо, поездивший в аренду в Говерлу.
- В 2013 году присоединился к первой команде киевлян. Но в 2017-м покинул киевскую команду и впоследствии перебрался в бельгийский Кортрейк.
- С 2018-го по 2020-й Макаренко поиграл в аренде в другом клубе Бельгии – Андерлехте.
- В конце лета 2021 подписал контракт с венгерским Фехерваром.