Экс-футболист сборной Украины перебрался в клуб незабивного Беседина

Еще один украинский футболист сменил клуб за пределами Украины. Евгений Макаренко продолжит свою карьеру в Казахстане.

Бывший футболист сборной Украины перешел в казахстанскую Ордабаси. Новый клуб Евгения Макаренко не разглашает деталей контракта.

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По данным Transfermark, контракт заключен только к концу 2023 года.

Отметим, что недавно этот казахстанский клуб подписал соглашение с еще одним украинским футболистом из киевского Динамо Артемом Бесединым. Еще тогда были слухи, что клуб интересуется еще и Макаренко.

Последним клубом для перехода в карьере Макаренко был венгерский Фехервар, которому он отдал 2 года. В прошлом сезоне-2022/2023 отыграл 23 матча – 2 гола, 4 ассиста и 2 желтые карточки.

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