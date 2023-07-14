Экс-футболист сборной Украины перебрался в клуб незабивного Беседина

14 июля 2023, 09:32
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Источник:

инстаграмм Ордабасы

Еще один украинский футболист сменил клуб за пределами Украины. Евгений Макаренко продолжит свою карьеру в Казахстане.

Бывший футболист сборной Украины перешел в казахстанскую Ордабаси. Новый клуб Евгения Макаренко не разглашает деталей контракта.

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По данным Transfermark, контракт заключен только к концу 2023 года.

Отметим, что недавно этот казахстанский клуб подписал соглашение с еще одним украинским футболистом из киевского Динамо Артемом Бесединым. Еще тогда были слухи, что клуб интересуется еще и Макаренко.

Последним клубом для перехода в карьере Макаренко был венгерский Фехервар, которому он отдал 2 года. В прошлом сезоне-2022/2023 отыграл 23 матча – 2 гола, 4 ассиста и 2 желтые карточки.

Главное о футбольной карьере Евгения Макаренко

  • Поиграл как в Украине, так и в Европе. Воспитанник структуры киевского Динамо, поездивший в аренду в Говерлу.
  • В 2013 году присоединился к первой команде киевлян. Но в 2017-м покинул киевскую команду и впоследствии перебрался в бельгийский Кортрейк.
  • С 2018-го по 2020-й Макаренко поиграл в аренде в другом клубе Бельгии – Андерлехте.
  • В конце лета 2021 подписал контракт с венгерским Фехерваром.
Автор: Софія Кулай