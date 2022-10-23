Евгений Левченко сейчас президент профсоюза футболистов Нидерландов. Именно там у него и чаще всего спрашивают о войне в Украине.

Среди вопросов немало о том, использует ли Россия ядерное оружие. Ведь российский диктатор и его приспешники неоднократно угрожали как Украине, так и западным странам ядерным ударом.

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"Я верю, что Украина никогда не сдастся. Многие люди спрашивают меня, будет ли Россия применять ядерное (тактическое) оружие. Я не исключаю такой возможности. Но я также знаю, что это не изменит ситуацию. Украинцы будут продолжать бороться за свою землю, свою свободу и свое будущее", – написал на этот счет Левченко.

Справка. Тактическое ядерное оружие предназначено для уничтожения целей в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическая грозит уничтожением городов и целых регионов.

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Такие высказывания Левченко сосредоточены на западных партнеров Украины, помогающих в войне. Ведь через восемь месяцев войны и дальше есть необходимость напоминать о том, что украинцы ведут свою борьбу против агрессора.