Комик в финале: герой Квартала 95 прокомментирует главный матч ЧМ-2022

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сойдутся сборные Аргентины и Франции. Мегого подготовило сюрприз для украинских болельщиков в качестве звездного комментатора.

Во время финала чемпионата мира-2022 будет доступна основная и альтернативная дорожки. На второстепенной и будет работать звездный комментатор Евгений Кошевой.

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На основной дорожке будут работать Вадим Скичко и Сергей Пейчев. Коллегой комика на матче ЧМ-2022 станет Роман Бебех Помощник Кошевого уже принимал участие в подобном действе. Он вместе с Александром Поворознюком комментировал матч финала Лиги Чемпионов между Ливерпулем и Реал Мадридом. Тогдашняя альтернативная дорожка породила ряд мем из-за эмоциональной реакции и высказывания президента Ингульца. Ждем от Евгения Кошевого столь же интересного комментаторства.

Напомним, что финал чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря.