Возвращение в сборную Украины все еще реально: Коноплянка восстановился от травмы
Источник:официальный сайт Краковии
Позитивные новости прибыли из польской Краковии. Евгений Коноплянка был замечен на тренировке команды.
Несколько дней назад появилась информация о травме Евгения Коноплянка, которую он получил на одной из тренировок команды. Поэтому футболист пропускал предыдущую игру Краковии против Стражи, в которые команды расписали нулевую мировую.
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Возвращение ветерана украинского футбола
Были опасения, что 33-летний полузащитник по причине повреждения не сможет снова сыграть в футболке сборной Украины против Англии, которые 26 марта проведут встречу отбора на Евро-2024. Напомним, что фамилия Евгения в списке футболистов национальной команды на эту игру.
Евгений Коноплянка восстановился от травмы / Фото Краковии
Ожидалось, что Коноплянка пропустит и следующий матч Краковии против Ракува, который состоится 18 марта. Однако 16 марта Коноплянка попал в объектив клубных фотографов, поймавших украинца на одной из тренировок польского клуба.
Похоже, что повреждение Коноплянки оказалось не столь серьезным, как предполагалось. Евгений уже вернулся в тренировочный процесс. Но его участие в ближайшем поединке против Ракува пока еще под вопросом. Все будет зависеть от того, как украинец проявит себя на предматчевых тренировках.
Отметим, что клуб украинца идет на 7-й позиции в польском Экстраклясе, имея в своем активе после 24 туров 34 балла.
Главное о выступлениях Коноплянки в Польше
- В феврале 2022 года перебрался со скамейки запасных Шахтера в польскую Краковию на правах свободного агента.
- Коноплянка подписал контракт с новым клубом до конца июня 2023 года.
- В текущем сезоне Евгений провел за поляков 18 матчей, у которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.