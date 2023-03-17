Возвращение в сборную Украины все еще реально: Коноплянка восстановился от травмы

Позитивные новости прибыли из польской Краковии. Евгений Коноплянка был замечен на тренировке команды.

Несколько дней назад появилась информация о травме Евгения Коноплянка, которую он получил на одной из тренировок команды. Поэтому футболист пропускал предыдущую игру Краковии против Стражи, в которые команды расписали нулевую мировую.

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Были опасения, что 33-летний полузащитник по причине повреждения не сможет снова сыграть в футболке сборной Украины против Англии, которые 26 марта проведут встречу отбора на Евро-2024. Напомним, что фамилия Евгения в списке футболистов национальной команды на эту игру.



Евгений Коноплянка восстановился от травмы / Фото Краковии

Последний раз Коноплянка играл за сборную еще в 2020 году. было это в официальном матче Лиги наций против Швейцарии, проведя на поле 54 минуты. Далее пропускал поединки из-за травмы. После чего дважды оставался на скамье запасных сине-желтых в матчах квалификации на ЧМ против Франции и Финляндии.

Ожидалось, что Коноплянка пропустит и следующий матч Краковии против Ракува, который состоится 18 марта. Однако 16 марта Коноплянка попал в объектив клубных фотографов, поймавших украинца на одной из тренировок польского клуба.

Похоже, что повреждение Коноплянки оказалось не столь серьезным, как предполагалось. Евгений уже вернулся в тренировочный процесс. Но его участие в ближайшем поединке против Ракува пока еще под вопросом. Все будет зависеть от того, как украинец проявит себя на предматчевых тренировках.

Отметим, что клуб украинца идет на 7-й позиции в польском Экстраклясе, имея в своем активе после 24 туров 34 балла.

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