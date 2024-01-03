Румынский клуб ЧФР Клуж расторг контракт с Коноплянкой

Украинский вингер Евгений Коноплянка в начале нового года стал свободным агентом. Румынский ЧФР Клуж решил досрочно расторгнуть соглашение с бывшим игроком сборной Украины.

В начале сезона 2023/24 Евгений Коноплянка пополнил состав румынского ЧФР Клуж в статусе суперзвезды. В клубе надеялись, что экс-игрок сборной Украины поможет в еврокубках и в чемпионате. Однако этот трансфер не оправдал надежд.

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Неудачный вояж в Румынию

Не дожидаясь завершения действия контракта, ЧФР попрощался с Коноплянкой. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт румынского клуба.

В текущем сезоне Коноплянка всего четыре раза появлялся на поле, суммарно отыграв 54 минуты. Результативными действиями не отмечалось.

34-летнего футболиста постоянно преследовали травмы. Евгений никак не мог набрать форму, поэтому тренеры наигрывали на его месте других игроков. Такое положение не устраивало обе стороны. Наилучшим выходом из ситуации стало прекращение сотрудничества.

Напомним, что Евгений Коноплянка на правах свободного агента пополнил Клуж летом 2023 года. До этого он защищал цвета польской Краковии. Однако и там он не стал лидером команды.

В прошлом году Коноплянка успел сыграть 1 матч за сборную Украины против Англии, когда "сине-желтых" возглавлял его бывший одноклубник Руслан Ротань. Однако этот вызов не сумел реанимировать карьеру звездного украинца.