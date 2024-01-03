"Мне здесь делать нечего": Коноплянка ответил на хейт Клужа, который обвинил его в лени

Украинский вингер бесславно покинул Румынию после полугода выступлений. Евгений опроверг все слухи и обвинения, которые появлялись со стороны президента команды.

Этой зимой Евгений Коноплянка остался без клуба. Летом вингер перешел из польской Краковии в румынский ЧФР Клуж, но там дела украинца шли плохо.

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В прессе президент клуба Нела Варга говорил о разочаровании от уровня игры Евгения. По его словам, Коно часто симулировал травмы и был постоянно не готов к матчам.

Кроме того, в СМИ появлялась информация, что Вингер просил остаться в клубе до конца сезона, но тренер и президент не пошли на встречу. Сам же Евгений опроверг эту информацию и назвал причины провала в Клуже.

Я не просил о втором шансе. Я сказал президенту, что если этот тренер Мандорлини останется в команде и дальше, то мне здесь делать нечего. У него игра – "бей-беги, атака приди". Все эти слухи о нежелании играть – полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадаю в заявку. Когда я переходил, между президентом и тренером не было никакой коммуникации. Клуж играет по схеме 5-3-2, и для моей позиции там просто нет места. Так мне сказал тренер. Когда я спросил Мандорлини, почему меня тогда пригласили, он ответил, что многое в клубе ему самому непонятно. Я не хочу долго объяснять, чтобы не казалось, что я оправдываюсь. Просто посмотрите на результаты команды, и тогда ответ станет ясен,

– заявил Коноплянка.

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Отметим, что в составе румынской команды Коноплянка сыграл всего четыре матча по замене (суммарно всего 60 минут). Украинец не отметился никаким результативным действием. После 21 тура Клуж идет вторым в чемпионате, отставая от лидера Стяуа на 8 баллов.

Карьера Евгения Коноплянки