"Мне здесь делать нечего": Коноплянка ответил на хейт Клужа, который обвинил его в лени
Источник:Украинский футбол
Украинский вингер бесславно покинул Румынию после полугода выступлений. Евгений опроверг все слухи и обвинения, которые появлялись со стороны президента команды.
Этой зимой Евгений Коноплянка остался без клуба. Летом вингер перешел из польской Краковии в румынский ЧФР Клуж, но там дела украинца шли плохо.
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В прессе президент клуба Нела Варга говорил о разочаровании от уровня игры Евгения. По его словам, Коно часто симулировал травмы и был постоянно не готов к матчам.
Кроме того, в СМИ появлялась информация, что Вингер просил остаться в клубе до конца сезона, но тренер и президент не пошли на встречу. Сам же Евгений опроверг эту информацию и назвал причины провала в Клуже.
Я не просил о втором шансе. Я сказал президенту, что если этот тренер Мандорлини останется в команде и дальше, то мне здесь делать нечего. У него игра – "бей-беги, атака приди". Все эти слухи о нежелании играть – полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадаю в заявку. Когда я переходил, между президентом и тренером не было никакой коммуникации. Клуж играет по схеме 5-3-2, и для моей позиции там просто нет места. Так мне сказал тренер. Когда я спросил Мандорлини, почему меня тогда пригласили, он ответил, что многое в клубе ему самому непонятно. Я не хочу долго объяснять, чтобы не казалось, что я оправдываюсь. Просто посмотрите на результаты команды, и тогда ответ станет ясен,
– заявил Коноплянка.
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Отметим, что в составе румынской команды Коноплянка сыграл всего четыре матча по замене (суммарно всего 60 минут). Украинец не отметился никаким результативным действием. После 21 тура Клуж идет вторым в чемпионате, отставая от лидера Стяуа на 8 баллов.
Карьера Евгения Коноплянки
- Евгений является воспитанником Днепра, за который выступал с 2007 по 2015 годы
- на его счету 45 голов в 212 матчах за "сине-бело-голубых"
- вместе с родной командой Коноплянка становился вицечемпионом Украины и выходил в финал Лиги Европы-2015.
- после карьеры в Днепре Евгений поиграл за испанскую Севилью, немецкий Шальке, донецкий Шахтер, польскую Краковию и румынский Клуж
- в составе "нервьоненсе" Коноплянка выиграл Лигу Европы-2016 и забивал в Суперкубках УЕФА (2015 и 2016)
- в качестве игрока Шахтера вингер добавил в свою копилку звание чемпиона УПЛ и обладателя Кубка Украины
- кроме того, Евгений наиграл 87 встреч за сборную Украины
- на его счету 21 гол, являющийся третьим показателем в рейтинге бомбардиров национальной команды