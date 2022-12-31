"Сборная Украины для меня болезненная тема", – экс-игрок сборной о выступлениях за национальную команду
Источник:ютуб-канал Власти Седан
Евгений Коноплянка высказался о выступлениях за главную команду страны. Игрок питает надежду вернуться в состав "сине-желтых".
Игрок рассказал, что делает все возможное для того, чтобы снова защищать цвета сборной Украины. Коноплянка поделился тем, что мотивировало его менять клубы.
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Коноплянка надеется, что еще получит шанс в сборной Украины, игрок прилагает усилия, чтобы его старания заметили:
Сборная Украины для меня – болезненная тема. Почему я клуб захотел сменить? Разумеется, не играл, хотел поскорее это сделать, травмы залечил. И нужно было идти куда-нибудь, где я буду играть. Вот говорил о ЛАСКе, думал: "Пойду в Австрию там поиграю, чтобы вернуться в сборную". Тогда я еще не знал, кто станет тренером. Потом я пошел в Краковию. Среднячок, если помогу, то пойдем вверх, Лига Европы. Думал, что буду в хорошей форме и вернусь. Пока тишина. Бутсы на гвозди в сборной еще не повесили точно, поэтому больше нечего сказать, – рассказал Евгений.
Также Коноплянка поделился, кто ему больше всего импонировал в должности главного тренера сборной Украины. Евгений отметил, что мог поехать на Евро-2020:
С Фоменко было комфортнее всего. Только этот результат с Францией запомнился навсегда (в плей-офф отбора ЧМ-2014), тоже болезненная тема. Хорошо выступали все эти годы и один матч просто перечеркнул все до этого. С Андреем Николаевичем Шевченко тоже комфортно. В последний раз на Евро общался, я должен был попасть. Сердцем точно был с Украиной, со всеми ребятами. На связи тогда был с ним. Надо отметить еще тренерский штаб, итальянцев, было в удовольствие с ними работать, – рассказал Евгений.
Коноплянка надеется, что получит еще шанс сыграть за сборную Украины, игрок объясняет, что "забросил" футбол из-за травм, а не расточительности;
Я не играл долго, но травмы. Я ведь не просто забросил, потому что на рыбалку или дискотеку пошел. Были травмы полгода, но это не 2 года я где-то потерялся. Меня видят, в какой форме я, можно посмотреть некоторые игры. Или даже выводы сделать из газет, – объясняет Евгений.
Выступления Коноплянки за сборную Украины
- Дебютировал за сборную Украины в 2010 году против сборной Литвы
- Выступал за сборную "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где отдал голевую передачу Андрею Шевченко
- В матче отбора к ЧМ-2014 забил один из самых эффектных председателей национальной сборной. Коноплянка с дальней дистанции попал в девятку в матче против сборной Англии
- Коноплянка выступил еще на Евро-2016. Мог отметиться единственным голом украинцев на том Евро, если бы не вынес Боатенг, который вынес мяч с линии ворот.
- Евгений – автор первого гола Украины в Лиге Наций. Коноплянка поразил ворота сборной Чехии, впоследствии "сине-желтые" вышли в дивизион А.
- Помог сборной Украины выйти на Евро-2020, сделав дубль в ворота сборной Сербии.
- Коноплянка забил за "сине-желтых" 21 гол и отдал 15 голевых передач.