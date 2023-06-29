Неожиданный вариант: где может продолжить карьеру Евгений Коноплянка

Многолетний лидер сборной Украины по футболу подходит к заключительному этапу своей карьеры. Уже совсем скоро Евгений сменит клуб.

Первого июля Коноплянка станет свободным агентом, поэтому актуальным становится вопрос о будущем футболиста. Среди потенциальных вариантов появился представитель очень экзотического чемпионата.

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Агент предложил Коноплянку азиатскому клубу

Главный тренер Теренггана из чемпионата Малайзии Томислав Штайнбрюкнер сообщил, что неназванный агент предложил ему подписать Евгения Коноплянку. Наставник с удовольствием бы поработал с украицем.

Я был очень удивлен, когда агент предложил мне услуги действительно известного в Европе Коноплянки. Я не уверен, что агент был действительно серьезным, но это одно из имен, которое мне назвали. Не сумев подписать Рашида Сафави, мы будем счастливы, если получим Коноплянку, который также является отличным вингером и может играть на позиции атакующего полузащитника. Но договариваться с агентом должно руководство. Я понимаю, что это зависит от бюджета, независимо от того, доступен ли он Теренггану или нет,

– рассказал Штайнбрюкнер.

Сообщается, что украинский вингер включен в список игроков, подписание которых руководство малайзийского клуба будет рассматривать в трансферном окне, которое откроется 5 июля. Теренгган после 14 сыгранных туров идет на восьмом месте в чемпионате Малайзии.